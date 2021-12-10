Украина сбила собственный беспилотник

Украинские зенитчики ВСУ во время тренировки случайно сбили собственный беспилотник. Как сообщает Луганский информационный центр, об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

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«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник "Лелека-100"», — рассказал он.

По словам офицера, командующий войсками ПВО группировки «Север» чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку расчета попытался договориться с разведчиками, которые предоставили беспилотник, и пообещал восстановить его за счет военных.