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39 минут назад

Украина сбила собственный беспилотник

Украинские зенитчики ВСУ во время тренировки случайно сбили собственный беспилотник. Как сообщает Луганский информационный центр, об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Украина сбила собственный беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник "Лелека-100"», — рассказал он.

По словам офицера, командующий войсками ПВО группировки «Север» чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку расчета попытался договориться с разведчиками, которые предоставили беспилотник, и пообещал восстановить его за счет военных.

Устроивший провокацию корабль "Донбасс" был российским

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Раджепа Эрдогана на то, что украинские силовики применяют беспилотники «Байрактар» в Донбассе, тем самым продолжая срывать Минские соглашения. Президент России подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на ДНР и ЛНР.

Армия,Владимир Путин,
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