Что известно об устроившем провокацию корабле Украины

Политолог Владимир Корнилов рассказал, что корабль «Донбасс» ВМС Украины, который ФСБ обвинила в провокации в Керченском проливе, был «плавучей мастерской» Черноморского флота. Об этом сообщает «Царьград».

Фото: Погрануправления ФСБ России по РК Погрануправления ФСБ России по РК

Корнилов рассказал, что беседовал о корабле с офицерами Черноморского флота и они вспоминают «Донбасс» с ностальгией.

«Плавучая мастерская Черноморского флота нашего советского. Очень хорошая тогда, в советские времена, была. Там очень много спальных мест», - рассказал политолог.

По его словам, после 2014 года корабль вернулся на Украину. Корнилов отметил, что судно должны были поставить «на вечный прикол» где-нибудь в Одессе, но в итоге решили устроить провокацию и послать на нее «что не жалко».

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс.

Утром 9 декабря корабль вышел из Мариуполя и отправился в сторону Крыма. Украина при этом не подавала заявок на прохождение пролива. «Донбасс» подошел к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, но затем лег на обратный курс, также не реагируя на запросы.

ФСБ назвала действия экипажа «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.