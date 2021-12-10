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41 минуту назад

Что известно об устроившем провокацию в Черном море корабле Украины

Политолог Владимир Корнилов рассказал, что корабль «Донбасс» ВМС Украины, который ФСБ обвинила в провокации в Керченском проливе, был «плавучей мастерской» Черноморского флота. Об этом сообщает «Царьград».

Что известно об устроившем провокацию корабле Украины
Фото: Погрануправления ФСБ России по РКПогрануправления ФСБ России по РК

Корнилов рассказал, что беседовал о корабле с офицерами Черноморского флота и они вспоминают «Донбасс» с ностальгией.

«Плавучая мастерская Черноморского флота нашего советского. Очень хорошая тогда, в советские времена, была. Там очень много спальных мест», - рассказал политолог.

По его словам, после 2014 года корабль вернулся на Украину. Корнилов отметил, что судно должны были поставить «на вечный прикол» где-нибудь в Одессе, но в итоге решили устроить провокацию и послать на нее «что не жалко».

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Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс.

Утром 9 декабря корабль вышел из Мариуполя и отправился в сторону Крыма. Украина при этом не подавала заявок на прохождение пролива. «Донбасс» подошел к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, но затем лег на обратный курс, также не реагируя на запросы.

ФСБ назвала действия экипажа «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.

В Минобороны Украины заявили, что «Донбасс» не входил в чувствительные зоны, а выполнял задачи в своих территориальных водах. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал странным, что в России увидели угрозу в «поисково-спасательном судне - судне без оружия».

Армия,Алексей Резников,Владимир Корнилов,Министерство обороны,ФСБ,
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