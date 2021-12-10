На Украине заявили о подготовке провокации против РФ

Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию в отношении России. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами - США и Великобританией - готовят на конец января военную провокацию с Россией», - пояснил он.

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По словам Кивы, таким образом Киев, Лондон и Вашингтон «убивают двух зайцев»: Запад получит возможность обвинить Россию и наложить новые санкции, в том числе и на газопровод «Северный поток – 2», а украинские власти – «списать на войну свои провалы, голод и холод».

«Сейчас активно начался первый этап данной провокации - информационная истерия о возможной российской агрессии в конце января – в пик экономического краха Украины. Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а в последствии, и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать свою индульгенцию», - заметил политик.

При этом он констатировал, что «для реалистичности» людей «будут убивать по-настоящему».

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи, которые продлились около двух часов. По сообщениям Белого дома, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин в свою очередь обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.