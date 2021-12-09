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53 минуты назад

Ракетную стрельбу корвета «Стойкий» показали на видео

Военные учения с участием корвета «Стойкий» прошли в Балтийском море. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кадры ракетных стрельб размещены на официальной странице оборонного ведомства в Instagram.

«В рамках планового выхода в море экипаж корвета “Стойкий” успешно выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса “Уран”», – говорится в сообщении Минобороны России.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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