Ракетную стрельбу корвета «Стойкий» показали на видео

Военные учения с участием корвета «Стойкий» прошли в Балтийском море. Об этом сообщает Министерство обороны России. Кадры ракетных стрельб размещены на официальной странице оборонного ведомства в Instagram.
«В рамках планового выхода в море экипаж корвета “Стойкий” успешно выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса “Уран”», – говорится в сообщении Минобороны России.