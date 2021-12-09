Пять причин, почему России срочно нужен новый танк

Когда старые советские танки Т-72 исчерпают ресурс модернизации? А что, если они уже глубоко морально устарели? Почему не стоит слепо доверять новостям в жанре «не имеющий аналогов в мире».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Т-72 всех модификаций, включая Т-90

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да-да «девяностик» не что иное как модернизация «семдесятдвойки» (просто в 1992 Ельцину понравилась идея создания первого российского танка, ради чего модернизация семьдесятвторого «Объект 188» получила собственный индекс вместо аббревиатуры к индексу Т-72)

составляет основу танкового парка РФ. Судя по тому, что ажиотаж вокруг Т-14 уходит на спад и его поступления в войска скудны, в обозримом будущем ничего не поменяется.

Для армии страны это скорее плохой расклад, чем победа, и вся новостная повестка из разряда «в войска поступили образцы новой модификации…» является лишь констатацией факта — военно-промышленный комплекс пока не способен выдать по-настоящему современную платформу, иными словами — концептуально новый танк.

Почему танки семейства Т-72 безнадёжно устарели, мы попробуем объяснить в нашей статье.

Двигатель

Мы могли бы начать с ключевой темы критики танков этой компоновки — автомат заряжания, но для начала начнём с не банального. Итак, двигатель.

Подавляющее большинство машин Т-72 оснащены В-84-1 (840 л.с.), и только в поздних версиях Т-72Б3 началась установка штатного для Т-90х В-92-1 (на 1000 л.с.). При этом стандарты современных танковых движков давно вышли на мощность в 1500 л.с., что касается не только газотурбинных Абрамсов, но и турбо-дизельных Леопард-2. Отставание движков отчасти нивелируются массой в 46 тонн российских машин против 60+ натовских тяжеловесов.

В этом случае сравнивают удельную мощность в количестве лошадиных сил на тонну массы. Мировым лидером формально считается Армата, она даёт 32 лошади на тонну, но как правило забывают указать, что это зависит от форсировки двигателя А-85-3, у которого бывает 1350/1500/1650 и 1800 л. с., соответственно. И до сих пор нет внятной информации о том, какая мощность будет в массовом исполнении, а 1350-сильный вариант в случае с Арматой даёт 24 л. с. на тонну. И это средний показатель (эквивалент Абрамсу, но он в этом плане далеко не чемпион и не образец для подражания), ведь он уступает даже отечественным газотурбинным Т-80У и украинскому Оплот Т-84, которые выдают 27 и 26 лошадок на тонну соответственно.

Т-72 и Т-90 превосходят в этом плане только израильскую Меркаву и английский Челенджер-2, но танк израильтян — машина для своего особенного региона и специфических задач в нём, не той широты полёта, так сказать, техника. А вот британцы постепенно переоснастили Челенджеры с 1200-сильного движка на немецкий турбо-дизель в 1500 л. с. и вышли с позорных 19.2 сил на тонну, к приемлемым 24-м.

Т-72 с В-84-1 выдаёт всего-навсего 18,9 сил на тонну, а с 2017 замена на В-92С2Ф довела показатель до 21,5 л. с. на тонну. Тот же показатель у Т-90. Иными словами, наши основные танки уступают любым современным танкам потенциальных противников по быстроходности даже при том, что легче их в среднем на четверть. Выводы делайте сами.

И учтите ещё один малоизвестный факт — у отечественных танков ничтожная скорость. Украинский Оплот способен набрать 30 км/ч, а Т-90 — максимум 5 км/ч. В современном бою танк должен постоянно менять позиции, быть способным быстро сдать назад и отступить в укрытие, реагировать на меняющуюся обстановку, поэтому отставание в ходовых возможностях на сегодня может быть одним из самых фатальных.

Дизельные двигатели отечественной серии — по сути развитие архаичного V-образного двигателя Т-34 с поперечным размещением, замена такого двигателя занимает 24 часа при заводских условиях, и это при моторесурсе всего в 300-500 часов. Для сравнения — Леопарда-2 та же операция полевым ремонтным подразделением занимает 35 минут. Так что эксплуатационные характеристики тоже хромают, и рассуждать мол: «Да, движки слабоватые у нас, зато ремонтируются в чистом поле одной кувалдой и матом, пока гейропейцы будут свои дорогущие шатлы тряпочкой протирать», не прокатят.

Кстати, танки ленинградской конструкторской школы Т-80У и Т-80БВМ с газотурбинным двигателем дают вполне актуальные показатели по мощности в 27,2 л. с. на тонну, что держит их в топе по сей день наравне с французским Леклерком и японским Тип-10. Но танк оказался не популярен в войсках: очень прожорлив, сложен в ремонте (где найти столько техников к газотурбинным движкам, когда у нас одни срочники даже в ремонтных подразделениях?).

Впоследствии на «восьмидесятки» установили дизели под индексом Т-80УД, На сегодня таких машин с газотурбинным двигателем в вооруженных силах чуть больше 500 единиц, в сравнении с тысячами Т-72/Т-90.

Конечно, в танках зачастую важнее маршевые возможности, а в них удельная мощность не является таким уж важным параметром. А западные страны смотрят на танки как на вспомогательную силу, а не как на самостоятельный вид войск, способный решать оперативные задачи.

Бронезащита

Тут мы ступаем на тонкий лёд. Опыт последних конфликтов показал, что сегодня броня едва-едва успевает ответить оружию в извечном противостоянии, поэтому в этой части такой же жесткой критики не будет. Нужно иметь в виду, что в плане защищённости не всё можно свести к элементарной толщине броневых листов, составу их сплава или композитному обвесу. Компоновка машин не менее важна. Тот же Абрамс в Ираке неплохо жгли банальным обстрелом воздуховодов, что порой приводило к возгораниям и безвозвратным потерям танков.

Ошибка конструкторов Абрамса свелась к стягиванию бронемассы танка на лобовую проекцию, из-за чего в голый борт Абрамса можно было результативно стрелять из 30-мм автоматических пушек, а уж из гранатомётов его легко жгли даже из таких памятников истории, как РПГ-7. Отчасти проблема решилась композитной динамической бронёй. В будущем вряд ли стоит рассчитывать на выживаемость машины без систем активной брони, и в этой дисциплине Россия как раз выступает с противниками почти на равных. Танк изобрели для противостояния СССР в глобальном мордобое за мировое господство, но в жизни пришлось делать грязную работёнку в краях, куда Макар телят не гонял.

Низкий силуэт всех современных российских танков снижает заметность для средств управления огнем противника и эффективность работы этих систем на дальних дистанциях, но по-прежнему не решена проблема Нижней Лобовой Детали — тонкой бронеплиты, закрывающей нижнюю часть носа корпуса Т-72, ведь это хорошо известный потенциальному противнику недостаток. Кроме того, у системы динамической защиты Контакт ненадёжное крепление: интенсивный обстрел машины, например зенитками или крупнокалиберными пулемётами быстро «разденет» броню, после чего можно спокойно бить противотанковыми средствами.

Вдобавок, Контакт плохо прикрывает заднюю часть борта, и он слишком короткий для защиты бронирования за катками.

В итоге при обстреле из гранатомётов в городском бою или промзоне шансы вывести машину из боя целой куда меньше, чем у того же Абрамса, Леопарда-2 или Меркавы (разумеется, при условии использования последними современного динамического обвеса). Обновлённая ДЗ Реликт лишь печально оправдывает своё название, потому что устарела, как только была принята на вооружение. Опять же, украинцы в Оплоте, хоть и не изобрели велосипеда, но справились с задачей заметно лучше.

Эргономика и безопасность

Отечественная техника в этом аспекте никогда не отличалась не то что совершенством, а даже удовлетворительными характеристиками. Главная беда в этом отношении — теснота пространства. Меньшие габариты, дающие превосходство самой машине в массе и низком силуэте, нивелируются неудобствами для экипажа, что сказывается на работе, и, важнее, на выживаемости.

Да, конечно, знающий читатель вспомнит набившие оскомину сравнения барабанного автомата заряжания (АЗ) Т-72 и Т-90, в котором снаряды уложены вдоль окружности башни с вышибными панелями в Абрамсе. Ещё более знающий вспомнит ленточный автомат заряжания на французском Леклерке, который позволил сочетать и АЗ и вышибные панели.

В реальности, для эффективного срабатывания панелей нужно соблюдать ряд условий. Заглушка отсека с боеприпасами должна быть закрыта, детонация боекомплекта не должна произойти всеми боеприпасами сразу, иначе при объемном взрыве экипаж никакие панели не спасут, а для этого желательно, чтобы значительная часть боекомплекта была израсходована.

Куда хуже то, что теснота боевого отделения и места механика-водителя не позволяет быстро свалить из подбитой машины — мехвод не выживет, если пушка располагается над над его люком, а для использования башенных люков ему придётся протискиваться через баки, боеприпасы и места командира или наводчика. Для последних, помимо высокой вероятности погибнуть при детонации боекомплекта в автомате заряжания, эвакуации может помешать та же теснота — в случае контузии и или ранения своими силами крайне сложно сноровисто и по-молодецки кинуться к тяжёлому спасительному люку и быстро вылезти наружу.

Для решения этой проблемы наши пошли самым радикальным путём и создали «необитаемую» башню Т-14 — теперь намного выросли шансы как выжить при детонации боекомплекта, так и покинуть машину всем экипажем через верхние люки корпуса, не завися от положения пушки.

Система управления огнем (СУО)

СУО Т-72, банальная даже для 1980-х (1А40-1), имела и баллистический вычислитель и лазерный дальномер, но вот автоматически умела определять только дальность до цели. Остальные параметры (скорость ветра, температура и скорость цели) требовалось вводить вручную, что в горячке реального боя невозможно, а значит и полагаться можно было только на реальный опыт оператора-наводчика.

Восьмикратный прицел наводчика в спарке с ИК-прицелом ночью по дальности снижается в два раза, в то время, как даже у ранних Абрамсов возможности ночного обзора и наведения не ограничивались по дальности со светлым временем суток.

В два раза Абрамс перещеголял Т-72 и в количестве перископических приборов для командира, кроме того, у командира есть свой канал в прицеле наводчика. И если выйти победителем из дуэли с натовской машиной за счёт тактических уловок Т-72 теоретически может, то в ночной схватке танк уже обречен.

Более продвинутая СУО Т-90 «Калина» по ряду аспектов вполне на современном уровне, в модернизированных версиях Т-72Б3 она оснащается весьма хорошим сегодня автоматом сопровождения цели (АСЦ). Но вот что касается стабилизаторов (для повышения точности огня на ходу), здесь Т-72 проигрывает практически любым ОБТ (основным боевым танкам) передовых держав. Ну и, для справки, по отношению к лидеру в этом рейтинге Леопарду-2 точность ниже в 1,5 раза.

Вооружение

Т-72-Т90 в последних модификациях крутые по всем современным стандартам пушки-пусковые орудия. Но серьёзной проблемой остаётся автомат заряжания АЗ. Помимо известных проблем с выживаемостью, он не даёт внедрить новые виды боеприпасов из-за габаритов, а значит потенциальный огневой ресурс используется далеко не в полной мере. Кроме того, спустя 22 выстрелов скорость перезарядки падает: автомат позволяет сделать 22 выстрела, а вот дальше приходиться использовать уложенные по старинке в боевом отделении снаряды и заряды.

Тот же Абрамс, уступая в скорострельности, оставляет отечественные танки позади по возможностям обнаружения и точного поражения. Что уж говорить о Леклерках, которые и в скорострельности не отстают, и по возможностям СУО равны американцу.

Современная доктрина требует от танков улучшать огневые средства и системы управления огнём до такого уровня, чтобы ликвидировать цели первым выстрелом, поэтому скорострельность отходит на второй план. Другим малоизвестным недостатком серии Т-72-90 является низкая скорость вращения башни. Она составляет, в зависимости от модификации, 16-24 градусов в секунду, в то время как куда более тяжёлая башня Леопарда-2 последней модификации даёт 48 градусов в секунду — двухкратное превосходство.

В сухом остатке

Т-72 Урал стал шагом назад в отечественном танкостроении. Советских танкистов не устраивали сложная и «капризная» трансмиссия и подвеска Харьковского Т-64. Когда первый советский основной боевой танк (и последний в карьере А.А. Морозова, который после смерти Кошкина модернизировал Т-34 и стал главным танковым конструктором после войны) начал выпускать ХТЗ, Нижний Тагил продолжал строить обкатанные и любимые в войсках Т-55 и Т-62, и его конструкторы предоставили танковым войскам свой ОБТ Т-72, в котором простота и неприхотливость прежних машин сочеталась с современными боевыми возможностями. Т-80 Кировского завода в Ленинграде обладал большими перспективами, но военных не устраивала сложность газотурбинного двигателя и дороговизна машин.

По старинной традиции выбор качнулся в сторону «дёшево и сердито», во главу угла ставились массовость и возможность обслуживания машины руками 18-летних неопытных срочников.