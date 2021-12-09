Британия отправит на польско-белорусскую границу 140 военных инженеров

Великобритания решила направить в Польшу 140 специалистов из 32-го инженерного полка Королевских инженеров из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Великобритании.

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Инженеры будут поддерживать польских военных в решении конкретных задач вдоль границы, включая строительством заграждений, ремонт подъездных дорог и другой инфраструктуры. 32 полк начнет работу в конце декабря, а развертывание продлится до апреля.

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что поддержка не является боевой. Также отмечается, что британская разведывательная группа была направлена в Литву с целью выяснить, может ли Великобритания оказать поддержку стране, которая сталкивается с аналогичным давлением на своей границе.

19 ноября британские военные прибыли на польско-белорусскую границу в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО для оказания помощи Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом.

«Мы используем это военное подразделение для помощи Польше и, потенциально, другим странам Балтии в защите их границ», — указал глава Минобороны Бен Уоллес.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.