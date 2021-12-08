В поселке НИИ Радио Одинцовского района Подмосковья было обнаружено тело 19-летнего военнослужащего, об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что уроженец Черкесска состоял на контрактной службе в Таманской дивизии. В командовании Западного военного округа сообщили, по факту смерти солдата началась проверка.

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«Прибывшая по вызову бригада неотложной медицинской помощи констатировала смерть. По предварительным данным смерть наступила в результате сердечной недостаточности», — отметили в командовании.

В Самарской области офицер воинской части выстрелил в солдата из пневматического оружия. Об этом сообщил «Газете.Ru» юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

«26 ноября в воинской части № 59292, это 91-я бригада управления, которая дислоцируется в поселке Кряж города Самары, началась стрельба. Солдат вышел на крыльцо медицинского пункта и увидел, как офицер вместе со своим маленьким ребенком стреляют по собакам. Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan», — рассказал Латынин.

Юрист добавил, что сейчас солдат находится в госпитале, а на офицера заведено уголовное дело.

«Солдат лежит в госпитале. Пуля попала в голеностоп и осталась там. Врачи попытались вытащить, пока не получилось. В отношении офицера уже возбуждено уголовное дело», — отметил он.

Военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России (СКР) по Печенгскому гарнизону завел уголовное дело по факту смерти солдата-срочника в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Военное следственное управление по Северному флоту.

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), и пока не окончено.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, военнослужащий мог умереть от отравления технической жидкостью — бесцветной, со специфическим алкогольным запахом и сладковатым вкусом. По его словам, срочник мог случайно выпить жидкость, которую ранее нашел во время уборки помещений. Отмечается, что солдат ничего не рассказал руководству подразделения, получил отравление и впал в кому.

«Ему пытались помочь в госпитале, однако он скончался спустя месяц после инцидента», — уточнил источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В поселке закрытого типа (ЗАТО) Свободный Свердловской области, где дислоцирована 42-я ракетная дивизия, военная прокуратура провела проверку после гибели двух солдат. По ее итогам возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Об этом сообщил E1.ru заместитель военного прокурора 24-й военной прокуратуры армии, подполковник юстиции Алексей Варчук.

По его словам, перед прокурорами стоит задача разыскать всех военнослужащих, в отношении которых были совершены противоправные деяния, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Устанавливаются потерпевшие, однако не все солдаты готовы рассказывать о совершенных в отношении них преступлениях из-за опасения мести. Для их защиты прокуратура предпринимает усилия по переводу потерпевших в другие части.

Варчук указал, что пока в тех подразделениях, где погибли солдаты, случаи дедовщины не выявлены. Прокуроры еще не выяснили причину суицида солдата и фактов неуставных отношений против него. На его теле нет телесных повреждений, кроме тех, которые он сам причинил себе. Варчук отметил, что смерти двух солдат не связаны между собой, они даже не были знакомы друг с другом.

Но в другой воинской части, также дислоцированной в Свободном, была выявлена дедовщина, возбуждено дело против прапорщика Утигенова, который избивал солдат. В материалах пока фигурируют шесть преступных эпизодов, которые квалифицированы по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В этом подразделении творились такие вещи, которые однозначно являются преступными. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от этого прапорщика. За символические нарушения он бил солдат», — отметил Варчук.

В сентябре за два дня в Свободном погибли двое срочников. Один заблудился в лесу во время учений, залез на вышку ЛЭП, где его ударило током, и погиб. Второй срочник покончил с собой. Несколько месяцев назад там же погибли два офицера — капитан и старший лейтенант.

Двое российских военнослужащих погибли на одном из белорусских полигонов в результате десантирования. Как сообщили в Минобороны РФ, двое парашютистов-военнослужащих по контракту зацепились куполами в воздухе.

ЧП произошло из-за внезапного сильного порыва ветра у земли. Из-за столкновения у обоих парашютистов погасли купола.

Десантники имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих скончались. В Минобороны отметили, что один из военных, погибших при десантировании, пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате подрыва бронемашины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Инцидент произошел в сирийской провинции Хомс.

«В ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — сообщили в оборонном ведомстве.

Находившийся в бронемашине военный получил тяжелые ранения, от которых скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Аналогичный инцидент произошел 9 июня в сирийской провинции Хасеке. В результате подрыва бронеавтомобиля с российскими военными один человек погиб, еще трое пострадали.

До этого бронетранспортер российской военной полиции был обстрелян в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований.

Автомобиль с военнослужащими российской военной базы в Армении разбился на трассе Гюмри — Ереван. В результате аварии погиб один военнослужащий, еще четверо пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Талин утром 8 августа. Водитель машины не справился с управлением, и она опрокинулась в кювет.

«Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение», — уточнили в пресс-службе.

Озерский городской суд в Челябинской области удовлетворил иск к Минобороны РФ, поданный родителями солдата-срочника, погибшего при обрушении казармы в Омске.

- Иск матери солдата удовлетворен в полном объеме, - сообщила "РГ" консультант суда Ирина Камалова. - Суд взыскал в ее пользу три миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", трагедия в омском поселке Светлый произошла 12 июля 2015 года. В момент обрушения в здании находилось 337 срочников, под завалами оказались 42 военнослужащих. 24 из них погибли. Одним из них был призывник из Озерска Валерий Лебедев.

Как показала строительная экспертиза, казарма была изначально возведена с нарушениями, которые в последствии привели к трагедии. Некачественная кладка при строительстве в семидесятых годах со временем начала размываться. А проведенный в 2013 года ремонт только усугубил ситуацию: плиты перекрытий были установлены без учета несущей способности.