Украина призвала Турцию захватить Крым

Полковник в отставке, офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что Турция должна захватить Крым и Черное море, взяв Украину в главные союзники. Об этом военный заявил в интервью каналу «UKRLIFE».
«Если турки смогут добиться, допустим, возвращения Крыма в юрисдикцию Украины, то они получат преференции, и мы должны будем предоставлять более широкие полномочия крымскотатарскому народу. С другой стороны, они получают своеобразный мост Турция-Крым, и тем самым ставят крест на господстве РФ в Чёрном море», — заявил Жданов.
Как отметил офицер, таким образом Турция и Украина будут владеть двумя сторонами одного моря, что фактически позволит им «контролировать Черноморский бассейн».
Напомним, что ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк призвал НАТО помочь Украине вернуть Крым силой. По его мнению, совместных учений и саммитов недостаточно, а США и Великобритании необходимо вывести против России войска, чтобы взять под контроль города полуострова.