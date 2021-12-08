Украина призвала Турцию захватить Крым

«Если турки смогут добиться, допустим, возвращения Крыма в юрисдикцию Украины, то они получат преференции, и мы должны будем предоставлять более широкие полномочия крымскотатарскому народу. С другой стороны, они получают своеобразный мост Турция-Крым, и тем самым ставят крест на господстве РФ в Чёрном море», — заявил Жданов.