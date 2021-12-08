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43 минуты назад

Экс-глава СБУ Смешко пожаловался на США

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко считает, что Украине сейчас требуется противоракетное и противовоздушное оборудование, а США его не дают, пожаловался он в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Экс-глава СБУ пожаловался на США из-за нехватки оружия
Фото: ТАССТАСС

«Нам нужно, в первую очередь сейчас, оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. Мы имеем хорошую сухопутную армию, около 300-400 тысяч резервистов», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе двухчасовых переговоров заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости США не прекращать оказывать Украине оборонную помощь.

В августе в Пентагоне рассказали о новом пакете помощи США Украине, который включил поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Байден одобрил отправку вооружений на сумму 60 миллионов долларов.
Армия,Оружие,Игорь Смешко,Джозеф Байден,Владимир Путин,СБУ,Пентагон,РИА Новости,
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