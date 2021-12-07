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52 минуты назад

Какие три военных конфликта могут перевернуть мир

В мире назревают три кризиса, пишет обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сейб. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Какие три военных конфликта могут перевернуть мир
Фото: ТАССТАСС

По словам автора, речь идет о «возможном вторжении» России на Украину, непрекращающемся давлении Китая на Тайвань и вероятном провале переговоров по ядерной программе Ирана.

«Любое из этих трех противостояний грозит пошатнуть мировой порядок и повлечь за собой более широкий конфликт», - уверен Сейб.

По его мнению, задача американского президента Джо Байдена – проявить твердость на любом из этих направлений, не провоцируя при этом кризис.

Обозреватель считает, что демократии, в первую очередь, американская, в последние десятилетия «обратились внутрь себя», что дает автократиям основания усомниться в желании США участвовать в горячих точках по всему миру.

Он отмечает, что Вашингтон «не ударил пальцем о палец, чтобы не дать Китаю навязать свою волю Гонконгу, и либо не хотел, либо не смог остановить прямой захват Россией украинского Крыма».

Самой непосредственной угрозой Сейб называет «возможное вторжение» России на Украину. По его словам, оно может произойти уже этой зимой.

«Ранее американский президент сообщил, что разработал план решительного ответа на любые действия России — хотя, скорее всего, это будут экономические санкции, а не военные действия», - констатирует обозреватель WSJ.

Армия,Джозеф Байден,InoSMI.Ru,Wall Street Journal,
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