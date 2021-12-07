Эвакуацию иранского стелс-беспилотника показали на видео

Иранский стелс-беспилотник Shahed-191 был эвакуирован вертолетом Ми-17 после аварийной посадки. Соответствующие кадры появились в Twitter .

Тактический БПЛА вынужденно приземлился в провинции Чехармехаль и Бахтиария в Иране 5 декабря. Для его эвакуации к месту посадки был направлен транспортно-десантный вертолет Ми-17. Он вывез дрон на внешней подвеске.