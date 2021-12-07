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25 минут назад

Эвакуацию иранского стелс-беспилотника показали на видео

Иранский стелс-беспилотник Shahed-191 был эвакуирован вертолетом Ми-17 после аварийной посадки. Соответствующие кадры появились в Twitter.

Тактический БПЛА вынужденно приземлился в провинции Чехармехаль и Бахтиария в Иране 5 декабря. Для его эвакуации к месту посадки был направлен транспортно-десантный вертолет Ми-17. Он вывез дрон на внешней подвеске.

«Посмотрите, как сегодня утром бедный беспилотный летательный аппарат наблюдения RQ-191 повис под служебным вертолетом Ми-171 Аэрокосмических сил КСИР», – говорится в сообщении к публикации в Twitter.

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