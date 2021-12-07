«Россия отправит корабли США куда положено - кормить рыб в Черном море»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что флот США может пытаться показывать Украине и Грузии свою силу в Черном море, но Россия способна в любой момент потопить его. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Украина.ру».

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По его словам, Москва полностью контролирует ситуацию, а в случае перехода американскими кораблями «красных линий» российские военные готовы отправить их на дно.

«Если они перейдут «красные линии», Россия их отправит туда, куда положено - кормить рыб в Черном море», — отметил эксперт.

Также он отметил, что незапланированные учения Соединенных Штатов в Черном море свидетельствуют о хамстве со стороны Вашингтона. Однако России необходимо реагировать на это спокойно, если территориальные воды страны не нарушаются, добавил Литовкин.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат в зависимости от ситуации осуществлять морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах и намерены отстаивать этот принцип.

В Минобороны России отмечали, что деятельность США на Черном море является угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности.