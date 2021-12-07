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33 минуты назад

В России допустили отправку флота США на «корм рыбам» в Черном море

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что флот США может пытаться показывать Украине и Грузии свою силу в Черном море, но Россия способна в любой момент потопить его. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Украина.ру».

«Россия отправит корабли США куда положено - кормить рыб в Черном море»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва полностью контролирует ситуацию, а в случае перехода американскими кораблями «красных линий» российские военные готовы отправить их на дно.

«Если они перейдут «красные линии», Россия их отправит туда, куда положено - кормить рыб в Черном море», — отметил эксперт.

Также он отметил, что незапланированные учения Соединенных Штатов в Черном море свидетельствуют о хамстве со стороны Вашингтона. Однако России необходимо реагировать на это спокойно, если территориальные воды страны не нарушаются, добавил Литовкин.

"Не надо дразнить русского медведя"

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат в зависимости от ситуации осуществлять морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах и намерены отстаивать этот принцип.

В Минобороны России отмечали, что деятельность США на Черном море является угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности.

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно подчеркивали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтре, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.

Армия,Виктор Литовкин,Джон Кирби,Министерство обороны,МИД,Пентагон,
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