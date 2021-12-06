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46 минут назад

США пообещали военную помощь Украине против «российской агрессии»

Администрация президента США Джо Байдена может оказать Украине военную помощь в случае «российского вторжения». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

США пообещали Украине помощь в случае "вторжения России"
Фото: ТАССТАСС

Источник из администрации президента сообщил телеканалу, что Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным ясно изложит Кремлю, к каким мерам будет готова американская сторона, в случае российской агрессии против Украины. При этом он добавил, что Вашингтон не планирует применять военные меры против Москвы.

Чиновник из команды Байдена еще раз заявил, что Белый дом ясно видит планирование Россией нападения на Украину с юга, запада и северо-востока. Он отметил, что, если Москва не пересечет красных линий, Вашингтон будет готов поддержать дискуссию между Россией и НАТО.

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Ранее стало известно, что администрация президента Байдена введет санкции против России, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение на Украину. По сообщениям источников телеканала CNN, правительство Байдена обсуждает антироссийские санкции с правительствами европейских стран.

Отмечается, что ограничения могут затронуть как окружение президента России Владимира Путина, так и российские энергетические компании. Кроме того, обсуждается возможность отключения России от интернет-сети SWIFT. Кроме того, под санкции может попасть даже российский суверенный долг.

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