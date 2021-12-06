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28 минут назад

В СМИ назвали российское оружие, способное уничтожить американские города

Иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.

Авторы считают, что «Циркон» «нечем будет остановить» – он сможет с легкостью «стирать с земли американские города». Указывается, что американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают его к обострению в том числе дипломатических отношений, сообщает РИА «Новости».

Раскрыт масштаб присутствия НАТО на Украине

«Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки «войны моськи со слоном» или «мышей с котом». Они пытаются объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США, – к высылке российских дипломатов», – отмечается в материале.

Ранее эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе для получения подавляющего преимущества перед Россией.
Армия,Видео,НАТО,РИА Новости,
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