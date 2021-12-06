«Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки «войны моськи со слоном» или «мышей с котом». Они пытаются объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США, – к высылке российских дипломатов», – отмечается в материале.