Зеленский заявил о способности армии Украины «сломать любые планы врага»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что армия страны - высокоорганизованная боевая структура, которая может "сломать любые захватнические планы врага", сообщает РИА Новости.
"Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил. <...> Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - сказал Зелинский в поздравлении, опубликованном на сайте офиса президента.
Глава украинского государства поблагодарил военнослужащих от имени всего народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные для защиты целостности территории Украины.
"Убежден, что вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", - отметил президент.
Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь также поздравил с днем ВС Украины.
"По моему глубокому убеждению, если бы не вооруженные силы Украины, вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства. Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора... Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию!" - сказано в поздравлении Резникова, которое выложено на сайте Минобороны Украины.