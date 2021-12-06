Эсминец США зашел в румынский порт в Черном море

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke 5 декабря прибыл в порт Констанца (Румыния) на Черном море с запланированным визитом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

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Корабль проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности, следует из сообщения. Arleigh Burke зашел в Черное море 25 ноября и уже успел посетить болгарскую Варну. Тогда Министерство обороны России сообщило, что следит за эсминцем, вошедшим в акваторию Черного моря.

Как отмечает Шестой флот, союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

Напомним, в Греции заявили, что страна за счет переброски американской военной техники и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме. Отмечается, что Греция «становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме».