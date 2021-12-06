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28 минут назад

В Греции заявили о превращении страны в нацеленную на Крым базу НАТО

В Греции заявили, что страна за счет переброски американской военной техники и войск через ее территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление греческой организации «Клуб друзей Крыма».

В Греции заявили о превращении страны в нацеленную на Крым базу НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписи под документом поставили экс-первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель главы Минфина Греции Надя Валавани и известный адвокат Яннис Рахиотис. В заявлении отмечается, что «американское неоколониальное правление в Греции» вновь усиливается.

Из документа также следует, что Греция «становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме». По словам авторов документа, Черное море уже постепенно превращается в «горячую» зону воздушных и морских наступательных операций. Так, множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе принадлежащих Греции и Турции, участвуют «бок о бок в эскалации напряженности».

Тем временем, новое правительство Норвегии выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около российских границ и планирует их ограничить, сообщила министр иностранных дел страны Анникен Витфельдт.

Армия,Оружие,НАТО,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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