Обозреватели китайского издания Sohu в своей статье указывают, что наличие в распоряжении американцев 11 авианосцев и огромного количества баз по всему миру позволяет Вашингтону устраивать многочисленные провокации вблизи границ России. В частности, для этих целей Пентагон разместил на Аляске свои стелс-истребители пятого поколения F-22, передает «ПолитРоссия» .

По их словам, в ответ на агрессивные поползновения американцев Москва вынуждена отвечать соразмерными мерами. Аналитики уверены, что к таким смело можно отнести развертывание в Анадыре нескольких российских истребителей МиГ-31БМ. Интересный момент заключается в том, что этот населенный пункт находится всего в 600 км от Аляски, то есть самолетам ВКС РФ понадобится лишь 20 минут для подлета к территории США. Это вызвало в Пентагоне настоящую панику, особенно с учетом того, что российские перехватчики имеют на вооружении разнообразный арсенал ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».