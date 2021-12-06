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8 минут назад

Sohu: Россия ответила на американские истребители на Аляске размещением МиГ-31БМ в Анадыре

Размещение в Анадыре всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ ВКС РФ стало неприятной неожиданностью для американских военных. Об этом заявили аналитики из Китая.

Россия ответила на американские истребители на Аляске
Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны Россииmil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Обозреватели китайского издания Sohu в своей статье указывают, что наличие в распоряжении американцев 11 авианосцев и огромного количества баз по всему миру позволяет Вашингтону устраивать многочисленные провокации вблизи границ России. В частности, для этих целей Пентагон разместил на Аляске свои стелс-истребители пятого поколения F-22, передает «ПолитРоссия».

«Соединенные Штаты не ослабили хватку в отношении России в попытке сокрушить своего оппонента мягкой силой. Однако РФ недавно перешла в ответную контратаку», — отметили эксперты.

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По их словам, в ответ на агрессивные поползновения американцев Москва вынуждена отвечать соразмерными мерами. Аналитики уверены, что к таким смело можно отнести развертывание в Анадыре нескольких российских истребителей МиГ-31БМ. Интересный момент заключается в том, что этот населенный пункт находится всего в 600 км от Аляски, то есть самолетам ВКС РФ понадобится лишь 20 минут для подлета к территории США. Это вызвало в Пентагоне настоящую панику, особенно с учетом того, что российские перехватчики имеют на вооружении разнообразный арсенал ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

Армия,Оружие,Пентагон,
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