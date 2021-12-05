«План нападения» России на Украину оказался построен по лекалам НАТО

Полученный американской разведкой и опубликованный в The Washington Post «план нападения» России на Украину содержит термины, не используемые в российской армии, и построен по лекалам НАТО.

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В частности, по документам разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 «батальонных тактических групп». Однако организационно-штатная структура Сухопутных войск РФ или боевой устав не предусматривает таких формирований.

Более того, термин «тактическая группа» используется в армиях стран Североатлантического альянса, он означает усиление конкретного подразделения дополнительными средствами огневой поддержки для выполнения боевой задачи. В России же для схожих целей используется термин «усиленный батальон».