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3 часа назад

ОАЭ купят у Франции рекордное число аналогов Су-75

ОАЭ купят у Франции рекордное число истребителей Rafale, сообщает Dassault Aviation. В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал данный французский самолет аналогом перспективного Су-75.

ОАЭ купят у Франции рекордное число аналогов Су-75
Фото: ReutersReuters

Соответствующий контракт, предполагающий поставку 80 истребителей, подписан в присутствии наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммада бен Заида бен Султана Аль Нахайяни и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Этот контракт, который является крупнейшим из когда-либо заключенных французской военной авиационной отраслью, который консолидирует национальную промышленную базу, которая, без сомнения, уникальна для Европы», — заявил генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье.

Согласно The Drive, общая стоимость контракта составляет 16 миллиардов долларов, а первые Rafale должны поступать в 2024 году.

Издание отмечает, что изначально ОАЭ хотели закупить американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, на что США не решались из-за позиции Израиля, а также сотрудничеством Абу-Даби с Пекином. The Drive напоминает, что ранее Россия предлагала ОАЭ сотрудничество в создании однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75.

В ноябре Defence Blog со ссылкой на концерн Dassault Aviation сообщил, что Хорватия подписала контракт на покупку 12 истребителей Rafale, которые заменят советские МиГ-21.

Армия,Эммануэль Макрон,Сергей Чемезов,Ростех,
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