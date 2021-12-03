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1 час назад

Российские истребители поднялись над Черным морем для сопровождения самолета США

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США. Об этом сообщает РИА Новости со слов Минобороны.

Российские истребители подняли в воздух
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приближающиеся к границам России воздушные цели обнаружили средства контроля воздушного пространства.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30», — говорится в сообщении МО РФ.

Российское оборонное ведомство сообщает, что истребители ВКС РФ идентифицировали цели, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США. Минобороны отмечает, что после разворота американских самолетов, Су-27 и Су-30 вернулись на аэродром.

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13 ноября стало известно, что в момент полета российских ракетоносцев дальней авиации Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного моря, на отдельном участке с ними почти вплотную сблизились и сопровождали их британские истребители.

Армия,Министерство обороны,
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