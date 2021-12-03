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1 час назад

Китай улучшит беспилотники для полетов высоко в горах

В Китае представили новый турбовинтовой двигатель собственного производства для беспилотников. Силовой агрегат весит 18 кг и может обеспечить полёты беспилотников массой до 600 кг.

Китай улучшит беспилотники для полетов высоко в горах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчиком является компания China Aerospace Science and Technology Corp, полностью разработавшая и на днях испытавшая двигатель, предназначенный для полётов БПЛА в условиях высокогорья. Агрегат испытывали на высоте 5191 метр над уровнем моря днём и 4300 метров — ночью.

Все испытания проходили в условиях Тибетского высокогорья, где двигатель показал хорошие результаты. В целом двигатель может обеспечить высоту от 4 тысяч до 5200 метров над уровнем моря.

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