Китай улучшит беспилотники для полетов высоко в горах

В Китае представили новый турбовинтовой двигатель собственного производства для беспилотников. Силовой агрегат весит 18 кг и может обеспечить полёты беспилотников массой до 600 кг.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разработчиком является компания China Aerospace Science and Technology Corp, полностью разработавшая и на днях испытавшая двигатель, предназначенный для полётов БПЛА в условиях высокогорья. Агрегат испытывали на высоте 5191 метр над уровнем моря днём и 4300 метров — ночью.