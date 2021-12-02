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13 минут назад

США озвучили «цену» вторжения России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД России Сергея Лаврова на встрече о «серьезных последствиях», которые понесет Россия в случае вторжения на Украину и призвал искать дипломатический выход из кризиса. Об этом сообщает Reuters.

США озвучили «цену» вторжения России на Украину
Фото: EPAEPA

«Лучший способ предотвратить кризис — дипломатия», — приводятся в материале слова Блинкена, которые тот сказала журналистам перед началом переговоров с Лавровым.

Также госсекретарь призвал Москву и Киев выполнить свои обязательства по Минскому соглашению, призванному положить конец войне между странами. По словам Блинкена, Вашингтон готов способствовать этому, однако «если Россия решит продолжить конфронтацию, ее ожидают серьезные последствия».

«Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, США и наши союзники готовы заставить заплатить ее значительную цену», — отметил представитель госдепартамента Вашингтона Эдвард Прайс.

Он подчеркнул, что Блинкен и Лавров провели «серьезную, трезвую и деловую» встречу. В ее рамках главы дипведомств «обменялись мнениями о выполнении Минского соглашения в качестве возможного пути выхода из кризиса».

Встреча Блинкена и Лаврова прошла в Стокгольме в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. По данным Reuters, госсекретарь и глава МИД проговорили около 30 минут.

Армия,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,
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