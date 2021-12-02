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21 минуту назад

Пентагон обещал защитить Украину от Советского союза

Пентагон пообещал не допустить «вторжения СССР на Украину»

Пентагон обещал защитить Украину от Советского союза
Фото: ReutersReuters

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле пообещал не допустить «вторжения Советского союза на Украину», явно спутав Россию с СССР. На оговорку обратили внимание журналисты Reuters.

«Что бы мы ни делали, мы будем делать как часть международного сообщества. В лучшем случае — мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину», — сказал Остин.

Глава пентагона подчеркнул, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной. На фоне этого Остин пригрозил России в случае вторжения санкциями, которые «ударят по Москве сильнее, чем любые введенные до сих пор». При этом на вопрос о том, будут ли последствия чисто экономическими, глава Пентагона отказался отвечать прямо, сказав лишь, что будут использованы «лучшие методы».

Также в своем выступлении Остин подчеркнул, что призвал Россию к большей прозрачности в контексте наращивания военной мощи. Кроме того, глава Пентагона выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут работать над «решением вопросов, проблем и снижением температуры в регионе».

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,Reuters,
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