В Латвии назвали дату "нападения" России на Украину

Россия якобы собирается вторгнутся на Украину уже в декабре, заявил латвийский политолог Юргис Лиепниекс. По его мнению, целью "нападения" может стать захват украинских территорий, в том числе Одессы.

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"Посидел тут с умным человеком, наша диванная экспертиза геополитики такова, что нападение России на Украину все же ожидается. Цель - Новороссия со столицей в Одессе. Вероятное время нападения - 23 декабря, когда цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах", - написал Лиепниекс в Twitter.

В комментариях к своему посту политолог также отметил, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию на Украине и получить сухопутное соединение с Крымом. При этом Лиепниекс подчеркнул, что украинская армия вряд ли сможет противостоять российской.