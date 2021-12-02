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5 минут назад

Латвийский политолог Лиепниекс сообщил, что РФ планирует "напасть" на Украину в декабре

Россия якобы собирается вторгнутся на Украину уже в декабре, заявил латвийский политолог Юргис Лиепниекс. По его мнению, целью "нападения" может стать захват украинских территорий, в том числе Одессы.

В Латвии назвали дату "нападения" России на Украину
Фото: ТАССТАСС

"Посидел тут с умным человеком, наша диванная экспертиза геополитики такова, что нападение России на Украину все же ожидается. Цель - Новороссия со столицей в Одессе. Вероятное время нападения - 23 декабря, когда цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах", - написал Лиепниекс в Twitter.

В комментариях к своему посту политолог также отметил, что Москва якобы хочет дестабилизировать ситуацию на Украине и получить сухопутное соединение с Крымом. При этом Лиепниекс подчеркнул, что украинская армия вряд ли сможет противостоять российской.

Глава Пентагона обратился к РФ с призывом по Украине

Ранее в Госдепе объявили, что Россия якобы подготовила планы действий против Украины. В последние месяцы на Западе активно нагнетают ситуацию, указывая на предполагаемые угрозы российского вторжения на Украину и якобы усиление войск России у украинских границ. В Москве эту информацию последовательно опровергают, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны ВСУ.

Армия,Юргис Лиепниекс,Госдеп США,Пентагон,ЕС,
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