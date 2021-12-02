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1 час назад

Лукашенко не исключил увеличения численности белорусской армии

Количество военнослужащих белорусской армии может увеличиться при необходимости усилить защиту на южных границах, об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило РИА "Новости".

Лукашенко допустил увеличение численности белорусской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам "прикрывать" юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что эта цифра не является отображением количества войск совместной группировки Союзного государства, которая сможет мобилизовать столько солдат, "сколько надо будет". Также глава Белоруссии обратился к другим странам, говоря о запланированных учения России и Белоруссии на границе с Украиной.

"Поэтому пускай там не парятся, не переживают, [что] мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично. В таком направлении будем действовать", — подытожил Лукашенко.

Он подчеркнул нецелесообразность активного наращивания вооруженных сил страны, рассказав об отсутствии таких планов, несмотря на отсутствие в этом какой-либо проблемы. Лукашено объяснил ранее, что Минск и Москва намерены организовать совместные учения в ближайшие два месяца. Они пройдут в два этапа.

Армия,Александр Лукашенко,РИА Новости,
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