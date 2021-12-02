Лукашенко допустил увеличение численности белорусской армии

"Поэтому пускай там не парятся, не переживают, [что] мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично. В таком направлении будем действовать", — подытожил Лукашенко.