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45 минут назад

Разворачивание комплексов «Бастион» на Курилах показали на видео

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео развертывания военной техники.

«Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. Техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Береговой ракетный комплекс предназначен для поражения надводных кораблей различных классов, корабельных и авианосных ударных групп. Он является одним из носителей ракеты «Оникс».

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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