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43 минуты назад

Украина модернизировала командирский танк

Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод» впервые провело глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК, сообщает «Укроборонпром». Видео испытаний обновленной техники концерн показал на YouTube.

Украина модернизировала командирский танк
Фото: armor.kiev.uaarmor.kiev.ua

«Укроборонпром» утверждает, что в ходе модернизации машина получила современные приборы, в частности, телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством, аппаратуру спутниковой навигации и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 миллиметра. Также Т-64БВК получил дополнительные фильтр грубой очистки топливной системы котла-подогревателя и камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до двух километров.

«Модернизация командирского танка сверхответственна, поскольку необходимо не только значительно улучшить имеющиеся характеристики, но и создать все надлежащие условия для эффективного управления подразделением при любых погодных условиях и в любое время суток. Коллектив завода успешно выполнил эту задачу. Это имеет особое значение в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — заявил директор «Харьковского бронетанкового завода» Герман Сметанин.

Как отмечает Defense Express, в советском варианте Т-64БВК версии 1985 года для связи со штабом на дальних расстояниях должен был останавливаться и устанавливать специальную мачту, тогда как модернизированный танк благодаря «современным защищенным цифровым средствам связи западного производства» может производить подобный обмен информацией непосредственно в движении.

В феврале контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове гражданина, который якобы пытался завладеть чертежами «секретного» танка Т-84БМ «Оплот» и передать их России.

Армия,В мире,Укроборонпром,СБУ,
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