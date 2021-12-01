Шойгу объявил об особой льготе для тысяч россиян

Для российских военных появилась программа лояльности «Партнеры Армии России» в виде скидок на товары и услуги, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
«В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг», — сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, к программе присоединились около 500 российских компаний, их число постоянно растет. Размер скидки по программе - до 30%.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно в личном кабинете военнослужащего на сайте Минобороны перейти по ссылке на программу лояльности "Партнеры Армии России" и получить промокод, а затем предъявить его на предприятиях сферы обслуживания и торговли.
На сайте Минобороны сообщается, что помимо товаров и услуг, программа лояльности действует также в аптечных пунктах сетей "Военторг-Аптека" и в фирменных магазинах "Армия России".