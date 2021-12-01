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27 минут назад

Украина стянула войска в Донбасс

Войска Украины стягивают свои силы в Донбассе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, сейчас там находятся уже 125 тысяч человек — почти половина всего состава украинской армии.

Украина стянула войска в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ВСУ наращивают в регионе военную силу, в том числе стягивают в Донбасс тяжелую технику.

«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — сказала она во время брифинга.

Захарова подчеркнула, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Кроме того, представитель ведомства отметила, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект предусматривает допуск иностранных подразделений на территорию страны в 2022 году. Это напрямую противоречит Минским соглашениям.

Армия,Владимир Зеленский,Мария Захарова,
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