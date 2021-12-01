Украина стянула войска в Донбасс

Войска Украины стягивают свои силы в Донбассе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, сейчас там находятся уже 125 тысяч человек — почти половина всего состава украинской армии.
Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ВСУ наращивают в регионе военную силу, в том числе стягивают в Донбасс тяжелую технику.
«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — сказала она во время брифинга.
Захарова подчеркнула, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
Кроме того, представитель ведомства отметила, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект предусматривает допуск иностранных подразделений на территорию страны в 2022 году. Это напрямую противоречит Минским соглашениям.