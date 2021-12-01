Украина стянула войска в Донбасс

Войска Украины стягивают свои силы в Донбассе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, сейчас там находятся уже 125 тысяч человек — почти половина всего состава украинской армии.

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Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ВСУ наращивают в регионе военную силу, в том числе стягивают в Донбасс тяжелую технику.

«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — сказала она во время брифинга.

Захарова подчеркнула, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.