Российского адмирала обвинили в госизмене на Украине

Организация «Прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, направила в суд обвинительный акт в отношении российского вице-адмирала, заместителя командирующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Согласно посту на Facebook-странице «ведомства», действия военного квалифицировали как «государственную измену».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бывшего контрадмирала и командующего ВМС Украины обвиняют в том, что он отдал приказ сложить оружие и не сопротивляться при «оккупации Крыма».

«Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) УК Украины», — говорится в сообщении.