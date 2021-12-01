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30 минут назад

На Украине обвинили адмирала РФ в госизмене

Организация «Прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, направила в суд обвинительный акт в отношении российского вице-адмирала, заместителя командирующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Согласно посту на Facebook-странице «ведомства», действия военного квалифицировали как «государственную измену».

Российского адмирала обвинили в госизмене на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшего контрадмирала и командующего ВМС Украины обвиняют в том, что он отдал приказ сложить оружие и не сопротивляться при «оккупации Крыма».

«Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) УК Украины», — говорится в сообщении.

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По мнению «прокуратуры», Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины». До марта 2014 года вице-адмирал занимал должность командующего ВМС Украины. Сразу после назначения он публично выступил перед личным составом украинских военно-морских сил и представителями СМИ и отказался выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Армия,Денис Березовский,НАТО,
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