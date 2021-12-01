Минобороны освободит военных от использования QR-кодов

Военных избавят от необходимости иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный результат в тесте на COVID-19. С такой инициативой выступило Минобороны. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект, сейчас он находится на согласовании в Правительстве.

В местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Аналогичные правила планируется распространить и для военных пенсионеров, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

По данным Минобороны, почти сто процентов военных прошли вакцинацию. Еще в августе глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о том, что Вооруженные силы полностью прошли вакцинацию. В начале ноября министр дополнил, что военные привились повторно.