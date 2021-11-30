В НАТО готовятся к применению Москвой военной силы

НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к возможному применению Москвой военной силы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должно быть готово к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран альянса в Риге.
Он сообщил, что на заседании обсуждались возможности введения экономических санкций и политических мер против России в случае предполагаемой «агрессии на Украине».
По словам Столтенберга, союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины.
При этом генсек альянса не ответил, поможет ли НАТО Киеву военными мерами в случае российской агрессии.
«Мы должны защищать страны НАТО, членов нашего альянса, в частности в регионе Черного моря. И мы в нашей работе предусматриваем планы и потенциал, чтобы всегда быть готовыми к любой угрозе», - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что статья о коллективной обороне НАТО не распространяется на Украину, поскольку она не является страной - членом альянса.