В НАТО готовятся к применению Москвой военной силы

«У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. НАТО должно быть готово к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому», - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран альянса в Риге.