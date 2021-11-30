«Охотник-убийца»: В США оценили модернизированный Т-72

Обозреватель Брент Иствуд в статье для проекта 19fortyfive назвал модернизированный танк Т-72 охотником-убийцей надежной опорой российской армии.

Фото: ТАСС ТАСС

Он напомнил, что российскому танку Т-72 почти 50 лет. При этом он по-прежнему играет важную роль на поле боя и может быть основой российской армии. По мнению журналиста, главная сила Т-72 - модернизация до современной версии Т-72Б3 и Т-72Б3М, благодаря которой российская машина стала танком третьего поколения. Обновленный танк имеет 125-мм гладкоствольное орудие с автоматическим зарядом, что делает его равным многим основным боевым танкам по всему миру.

Также танк оснащен относительно новой систем управления огнем Kalina с автоматическим отслеживанием танков противника и баллистическим вычислителем. Он имеет лазерный дальномер с улучшенным тепловизионным прицелом и может стрелять новейшими боеприпасами, такими как бронебойные подкалиберные снаряды и осколочно-фугасные снаряды.

Т-72Б3 также может запускать противотанковые ракеты АТ-11 или Снайпер. На этой версии танка устанавливается современная реактивная броня, которая может защитить от противотанковых ракет. Лучшую защиту обеспечивает также низкий профиль башни за счет более короткого силуэта. Также есть новая система рулевого управления, которая обеспечивает лучшую мобильность, чем базовый Т-72.

Первоначально Т-72 создавался для сопровождения пехоты и не был охотником-убийцей, но модернизация Т-72Б3 позволила ему перейти в этот статус.

Как и у большинства российских танков, слабым местом Т-72Б3 является броня в верхней части башни, которая делает его уязвимым для американских противотанковых ракет «Джавелин». Но в целом у Т-72Б3 есть сила, потому что все Т-72, находящиеся в резерве, могут быть обновлены до более современной модели.