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29 минут назад

Истребители России и Белоруссии патрулируют белорусскую границу: видео

Российские и Белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль границы Белоруссии. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны Республики Беларусь.

Накануне стало известно о запланированных учениях двух стран по прикрытию южных границ. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства. По словам министра обороны Белоруссии, в будущем году планируется провести «комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси». При этом масштабных учебных маневров, подобных «Западу» и «Щиту Союза», пока не запланировано.

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