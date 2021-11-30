Истребители России и Белоруссии патрулируют белорусскую границу: видео

Накануне стало известно о запланированных учениях двух стран по прикрытию южных границ. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства. По словам министра обороны Белоруссии, в будущем году планируется провести «комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси». При этом масштабных учебных маневров, подобных «Западу» и «Щиту Союза», пока не запланировано.