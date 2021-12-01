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1 час назад

Блинкен заявляет, что НАТО не угрожает РФ, но не комментирует тему гарантий безопасности

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что НАТО не является угрозой России, но не комментирует возможность предоставления Москве гарантий безопасности, на получении которых та настаивает.

Выступая в среду на пресс-конференции в столице Латвии по завершении совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Североатлантического альянса, глава американской дипломатии подтвердил, что находится в курсе высказываний президента России Владимира Путина относительно неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток и необходимости начала предметных переговоров на этот счет. "Я видел заявление, которое вы имеете в виду", - сказал Блинкен журналисту, который просил прокомментировать призывы российского лидера. При этом руководитель внешнеполитического ведомства США попытался представить дело таким образом, будто Россия называет угрозой своей безопасности Украину. "<...> Идея, что Украина представляет угрозу России, была бы дурной шуткой, если бы дела не обстояли столь серьезным образом", - считает Блинкен.

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По его версии, "НАТО представляет собой оборонительный альянс". "Мы не являемся угрозой России. У нас нет агрессивных намерений в отношении России", - утверждал госсекретарь. Согласно изложенной им информации, все шаги НАТО направлены на обеспечение "эффективных оборонительных мер" с целью защиты членов альянса и партнеров "от агрессии". "Вот цель альянса. И идея, заключающаяся в том, что Украина представляет угрозу России, или, если уж на то пошло, что НАТО представляет угрозу России, фундаментально неверна и ошибочна", - полагает Блинкен.

Между тем Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент. Он уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

В Белом доме и Госдепартаменте США пока не ответили на просьбу корр. ТАСС пояснить, какой отклик вызвали у американской администрации данные заявления российского руководства.

Армия,НАТО и Россия,Энтони Блинкен,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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