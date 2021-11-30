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28 минут назад

В России оценили состояние украинской армии

С 2014 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) не совершили скачок в технической оснащенности, но подняли свой боевой дух. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает РИА Новости.

Эксперт о ВСУ: армия лучше не стала, зато ей хорошо промыли мозги
Фото: ReutersReuters

Он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ставшей несравненно сильнее украинской армии и оценил ее состояние. По его словам, с точки зрения военно-технического оснащения оно укрепилось незначительно. В подтверждение этого Сивков указал на эксплуатацию ВСУ старых танков Т-72 и использование стандартов боевой подготовки НАТО, неоднозначно себя зарекомендовавших в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

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В то же время он подчеркнул, что за семь лет у украинских солдат выросла моральная готовность сражаться. По мнению эксперта, это произошло благодаря тому, что за это время командованию удалось «хорошо промыть мозги» как рядовому составу ВСУ, так и офицерам. При этом Сивков отметил, что симпатизировавшие России военные в этих условиях были отстранены от должностей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о значительном усилении украинской армии с 2014 года. Он заявил, что теперь она «сможет ответить на удар» России, и призвал призвал к оперативным действиям по «сдерживанию» Москвы.

Армия,В мире,Дмитрий Кулеба,Константин Сивков,НАТО,МИД,РИА Новости,
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