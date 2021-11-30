Пентагон: США расширят военную инфраструктуру в Австралии

США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин во время брифинга в Пентагоне.