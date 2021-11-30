Генералов Росгвардии заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших лиц Росгвардии в махинациях на почти две сотни миллионов рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Речь идет об информационной системе, которая должна была объединить в едином реестре все объекты Росгвардии и внутренних войск МВД. В рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году, однако, несмотря на потраченные на нее 192 млн рублей, этого так и не произошло.

192 миллиона рублей было потрачено на создание ИС «Недвижимость», которая осталась лишь на бумаге

Материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии направлены в Следственный комитет России (СКР).

ИС «Недвижимость»

В 2012-2016 годах во внутренних войсках МВД, на основе которых позже была создана Росгвардия, пытались внедрить информационную систему «Недвижимость», которая была призвана собрать в единый реестр все объекты ведомства.

Договоры на создание системы были заключены между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере имени В. В. Соломатина. Всего в рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году.

Что выявила проверка?

Поводом для масштабной проверки военных прокуроров и ревизоров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии, работавшими по личному указанию директора службы Виктора Золотова. Как выяснилось, ИС «Недвижимость» существовала только на бумаге, а загрузить ее и начать работать с ней не представляется возможным.

Однако все выделенные на ее создание из бюджета 192 миллиона рублей были полностью освоены. При этом, по самым первым предварительным подсчетам проверяющих, только завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 миллионов рублей.

Подозреваемые

Под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, в том числе генерал-майор Андрей Козлов и три офицера в звании полковника. Примечательно, что в середине 2000-х годов Козлов, по некоторым данным, уже привлекался судом штрафу в 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на создание еще одной информсистемы для нужд главкомата ВВ МВД.

Позже выяснилось, что в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС «Недвижимость». В результате проверки получили новый вектор развития — претензии о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, появились к экс-начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову и главе департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову.

Вскоре генералы Беляков и Дугинов покинули свои должности, а Выродов, несмотря на то, что и пока числится военнослужащим, также уже написал рапорт об отставке.

Что думают в Госдуме?

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с изданием выразил надежду на «соответствующее процессуальное решение военных следователей».