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В России показали загрузку «Ярса» в шахту

Lenta.ru
25 минут назад

Минобороны России показало загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту. Козельское ракетное соединение первым получило новый боеприпас шахтного базирования. Видео подготовки ракеты опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

В сообщении отметили, что журналистам показали процесс спуска МБР в шахту. Маршрут движения тягача-погрузчика с ракетой к месту базирования засекречен, а скорость движения машины с боеприпасом ограничена.

Оператору позволили вести съемку с определенных ракурсов. На записи видна задняя часть ракеты и колесный тягач-погрузчик.

В октябре издание 19FortyFive назвало самое мощное оружие России. Автор публикации отметил стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс», который можно подготовить к запуску за несколько минут.

В июле агентство ТАСС опубликовало запись переправы пусковой установки комплекса «Ярс» через реку. Инженерные подразделения переправили машину с помощью понтонного парка ПП-2005М.

В сентябре в материале The National Interest прокомментировали учения Ракетных войск стратегического назначения. Издание подчеркивает, что учения сосредоточили на отработке использования пусковых грунтовых ракетных комплексов РС-24 «Ярс».

Армия,Видео,Министерство обороны,РВСН,The National Interest,ИТАР-ТАСС,
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