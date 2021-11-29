В России показали загрузку «Ярса» в шахту

Минобороны России показало загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту. Козельское ракетное соединение первым получило новый боеприпас шахтного базирования. Видео подготовки ракеты опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

В сообщении отметили, что журналистам показали процесс спуска МБР в шахту. Маршрут движения тягача-погрузчика с ракетой к месту базирования засекречен, а скорость движения машины с боеприпасом ограничена.

Оператору позволили вести съемку с определенных ракурсов. На записи видна задняя часть ракеты и колесный тягач-погрузчик.

В октябре издание 19FortyFive назвало самое мощное оружие России. Автор публикации отметил стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс», который можно подготовить к запуску за несколько минут.

В июле агентство ТАСС опубликовало запись переправы пусковой установки комплекса «Ярс» через реку. Инженерные подразделения переправили машину с помощью понтонного парка ПП-2005М.