«Огромные потери»: ФРГ предостерегла РФ от нападения на Украину

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен предрекла России огромные потери в случае нападения на Украину, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери», — сказала дипломат.

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По словам Фельдхузен, Москва хочет, чтобы Запад и Украина «тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь». Киев вместе с иностранным партнерами думает над тем, как избежать возможной агрессии, утверждает посол ФРГ.

«В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все — и в Украине, и вместе с партнерами — уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны», — заявила Фельдхузен.

Разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, на минувшей неделе Вашингтон поделился с партнерами в Европе разведывательными данными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российского военного контингента и артиллерии для подготовки к так называемой войне с Украиной. Предполагается, что в этой «операции» примут участие около 100 тысяч солдат, подготовленных «к потенциально длительной оккупации».

Как утверждает агентство, порядка половины тактических групп уже заняли свои позиции, военных будет поддерживать авиация. В статье также говорится, что российское руководство призвало «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Они якобы будут обеспечивать безопасность территории на более позднем этапе.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

При этом газета The New York Times (NYT) утверждала, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Об этом он заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали», — сказал он, отвечая на просьбу ведущего Павла Зарубина прокомментировать подобные публикации западных СМИ.

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кто на кого нападет – Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение Минских соглашений.

«Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт», – сказал представитель Кремля.

По его словам, «конечно же, речь идет о теме для субстантивных переговоров».

«И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться», – добавил Песков.

На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина, Запад, Песков сказал, что модальности предстоит определить МИД.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения.

«Отправка на Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», – прокомментировал он заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.

Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – заявил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».

«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.

Ранее в интервью изданию Military Times Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Российская армия труслива и отступит при первых признаках сопротивления. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о „русском солдате“, „русском Ваньке“ — это говорильня», — высказался Недзельский в эфире YouTube-канала «Апостроф».

Он также заявил, что Россия якобы пытается захватить Украину, а та защищает свой дом.

Политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью «Украина.ру» описал, какого плана действий придерживаются западные страны, ведя противостояние с Россией.

По его словам, Запад выбрал самую удобную тактику, которая заключается в том, чтобы «столкнуть лбами» братьев-славян и вовлечь в подобные конфликты буферные страны.

«И под сурдинку, что "война-война-война", всех убеждать: мол — агрессивный Путин напал на Украину, а в следующий раз будет Польша, потом будет Турция или еще кто-то. Дальше Венгрия, Чехия и все остальные», — заявил эксперт.

Он пояснил, что такие манипуляции позволяют убеждать европейские страны в том, что им необходимо находиться «под крылом» США и тратить деньги на вооружения в ожидании того, что на них в скором времени должна напасть Россия. Матвейчев отметил, что в Лондоне и Вашингтоне не хотят военного противостояния с Москвой, поэтому стараются избегать подобного сценария развития событий, занимаясь вместо этого распространением образа России-агрессора.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. Он считает, что нападение произойдет в конце января или начале февраля. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке, которая будет удары артиллерии, авиации, бронетехники и десанта.

Украина вряд ли решится на войну с Россией, поскольку для этого у нее не хватит ресурсов ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения морального состояния Вооруженных сил (ВСУ). Так возможность полномасштабного конфликта между странами оценил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что НАТО не станет вступаться за Украину, поскольку по уставу оно защищает только тех, кто является членом организации.

Страны Запада пообещали оказать Украине помощь в случае военного наступления России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. На самом деле, по мнению Михайлова, полномасштабное военное противостояние маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, по его словам, президент России Владимир Путин никогда не сделает первый шаг в данном направлении. Во-вторых, НАТО не станет вступаться за Украину.

Нехватка ресурсов

«Путин по определению не пойдет на такой шаг, — уверен Михайлов. — Что касается размещения войск на украинских границах, то это исключительно наше дело: если мы ощущаем угрозу, то имеем право разместить ровно столько, сколько считаем необходимым. Но, опять же, с точки зрения геополитики, ни о каком вторжении России на территорию Украины не может быть и речи».

Во многом вина в обострении военной риторики, по мнению эксперта, лежит на американцах, которые приближают наступательные вооружения к российским границам. Россия поступает зеркально, направляя войска туда, где будет большая вероятность подавить потенциальную атаку.

«Американцы спекулируют на всем. У меня вообще есть большие сомнения в адекватности американских аналитиков — который раз уже попадают мимо лужи со своими прогнозами. При этом их прогнозы очень возбуждают общество и европейских политиков, — заметил собеседник "Ленты.ру". — Конечно, если Украина начнет агрессивные действия против нашей страны, определенный конфликт возможен, но все же я считаю это маловероятным. Украина для этого должна накопить соответствующие ресурсы, которых сейчас у нее нет совсем. Ее техника, вооружение, моральное состояние ВСУ не отвечает требованиям, необходимым для наступательных движений. А ведь всех этих ресурсов должно быть раз в пять больше, чем у противника».

Украина надеется воспользоваться помощью стран НАТО, но Михайлов убежден, что союзники никогда не пойдут на такой шаг прежде всего потому, что страна не является членом организации. А принимать ее туда никто не планирует.

«В уставе НАТО прописано, что в блок не могут быть приняты страны, на территории которых имеются внутренние конфликты. То есть пока существует противостояние в Донбассе, Украина в НАТО не попадет. Защищать же организация может только своих членов, потому едва ли здесь стоит надеяться на особенную поддержку», — заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин является экспертом в умении держать Запад в напряжении, однако он не хочет войны на Украине, пишет Bloomberg.

«Путин — эксперт в блефе и умении держать Запад в напряжении, подводя отношения к краю, перед тем как повернуть без предупреждения», — говорится в статье агентства.

Издание со ссылкой на «близкие к Кремлю источники» указывает, что, несмотря на нежелание Путина «еще одной войны на Украине, он должен показать, что готов сражаться в случае необходимости». Это, по мнению авторов статьи, необходимо для противостояния расширению присутствия НАТО на Украине.