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Состояние плачевное: эксперт сравнил флот Украины с российским

Елена Прошина
1 час назад

Украинский флот находится в плачевном состоянии. К такому выводу пришел военный эксперт Александр Жилин в беседе с «Украина.ру». Он назвал пять условий, при которых ВСУ может конкурировать на море с Россией.

Жилин напомнил о том, что российский флот недавно пополнился быстроходными судами, которые могут противостоять украинскому «москитному флоту».

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Эксперт уверен, что в военно-морской сфере Киеву практически невозможно догнать Москву. По его мнению, для этого нужны значительное финансирование, технические средства, научные разработки, инженеры-специалисты, а также подготовка кадров: вузы и профтехучилища.

«Ничего этого у Украины нет», - пояснил он.

Кроме того, Жилин добавил, что аналогичная ситуация складывается с украинской авиацией. Как выходец из ВВС, он заверил, что для поддержания летчиков в состоянии боевой готовности требуются колоссальные расходы, которые Украина себе позволить не может.

«Идет постоянная имитация, ложь, попытка выдать желаемое за действительное. Да, они поднатаскали в Донбассе пехоту, провели учение. Но на долгосрочную войну с кем-либо у Украины нет ресурсов», - сделал вывод эксперт.

Армия,Видео,Александр Жилин,МИД,
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