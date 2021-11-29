Украинский флот находится в плачевном состоянии. К такому выводу пришел военный эксперт Александр Жилин в беседе с «Украина.ру». Он назвал пять условий, при которых ВСУ может конкурировать на море с Россией.

Жилин напомнил о том, что российский флот недавно пополнился быстроходными судами, которые могут противостоять украинскому «москитному флоту».

Эксперт уверен, что в военно-морской сфере Киеву практически невозможно догнать Москву. По его мнению, для этого нужны значительное финансирование, технические средства, научные разработки, инженеры-специалисты, а также подготовка кадров: вузы и профтехучилища.

«Ничего этого у Украины нет», - пояснил он.

Кроме того, Жилин добавил, что аналогичная ситуация складывается с украинской авиацией. Как выходец из ВВС, он заверил, что для поддержания летчиков в состоянии боевой готовности требуются колоссальные расходы, которые Украина себе позволить не может.