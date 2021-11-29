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Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахту. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео.

На кадрах видно, как с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата производится плановая постановка ракеты-носителя на боевое дежурство. Сложнейшие технологические операции производятся на боевых позициях в течении нескольких часов.

Ракетный комплекс «Ярс» – это новейшая система стационарного базирования.

«Перевооружение ракетных войск заключается не только в оснащении новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил» – сообщает военное ведомство.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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