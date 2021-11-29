Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео.
На кадрах видно, как с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата производится плановая постановка ракеты-носителя на боевое дежурство. Сложнейшие технологические операции производятся на боевых позициях в течении нескольких часов.
Ракетный комплекс «Ярс» – это новейшая система стационарного базирования.
«Перевооружение ракетных войск заключается не только в оснащении новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил» – сообщает военное ведомство.