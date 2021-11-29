Украинский полковник: ВСУ обратят «трусливую» Россию в бегство

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский заявил, что «трусливая» армия России будет спасаться бегством от украинских военных. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Апостроф».

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Он рассказал, что во время Второй мировой войны на стороне коалиции Гитлера сражались более миллиона русских солдат. По мнению Недзельского, это доказывает трусость армии России.

«Россияне самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались», — заявил он.

Он также считает, что армия России «побежит», если Украина сможет сразу оказать достойное сопротивление. Недзельский указал, что все рассказы о «русском солдате» и «русском Ваньке» не более, чем болтовня, «говорильня».

Ранее Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, заявил, что в случае начала войны Украина устроит России «кровавую баню». Он отметил, что украинскому государству необходимо подготовиться к объявлению войны.