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Украинский полковник: ВСУ обратят «трусливую» Россию в бегство

Елена Прошина
20 минут назад

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский заявил, что «трусливая» армия России будет спасаться бегством от украинских военных. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Апостроф».

Украинский полковник: ВСУ обратят «трусливую» Россию в бегство
Фото: Риа НовостиРиа Новости

Он рассказал, что во время Второй мировой войны на стороне коалиции Гитлера сражались более миллиона русских солдат. По мнению Недзельского, это доказывает трусость армии России.

«Россияне самая трусливая нация, нация трусов. Вы миллионами сдавались», — заявил он.

Он также считает, что армия России «побежит», если Украина сможет сразу оказать достойное сопротивление. Недзельский указал, что все рассказы о «русском солдате» и «русском Ваньке» не более, чем болтовня, «говорильня».

Ранее Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, заявил, что в случае начала войны Украина устроит России «кровавую баню». Он отметил, что украинскому государству необходимо подготовиться к объявлению войны.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что власти Киева планируют подготовить сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. По его словам, руководство Украины исходит из того, что война с Москвой уже идет и может принять вид полномасштабного конфликта.

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