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Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Свободная пресса
33 минуты назад

Подконтрольные Киеву войска в очередной раз нарушили бессрочное перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой народной республики (ДНР).

Украина обстреляла территорию ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики вели огонь по республике из миномётов, вооружения БМП, гранатомётов и пулемётов.

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Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли окрестности Донецка. В частности, обстрел зафиксирован со стороны ВСУ по направлению Марьинка — Донецк, посёлок шахты «Трудовская». Всего было выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра.

Напомним, действующее в Донбассе бессрочное перемирие запрещает ведение огня с обеих сторон.

Армия,РИА Новости,
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