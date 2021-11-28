Украина обстреляла территорию ДНР

Подконтрольные Киеву войска в очередной раз нарушили бессрочное перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой народной республики (ДНР).

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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики вели огонь по республике из миномётов, вооружения БМП, гранатомётов и пулемётов.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли окрестности Донецка. В частности, обстрел зафиксирован со стороны ВСУ по направлению Марьинка — Донецк, посёлок шахты «Трудовская». Всего было выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра.