В Польше перечислили проблемы ЗРПК «Панцирь»

Россия и ОАЭ начали переговоры о модернизации поставленных в страну в 2008-2013 годах «Панцирях». Польские авторы сделали выводы, что это станет дополнительным стимулом для дальнейших заказов на российское оружие. Поставки ЗРПК из России были поставлены под сомнение после того, как «Панцири» пострадали во время конфликтов в Сирии и в Ливии.