В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В Польше перечислили проблемы ЗРПК «Панцирь»

Ferra.ru
3 часа назад

Польское издание Defence24 прокомментировало модернизацию российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», эксплуатируемого Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

В Польше перечислили проблемы ЗРПК «Панцирь»
Фото: ТАССТАСС

Россия и ОАЭ начали переговоры о модернизации поставленных в страну в 2008-2013 годах «Панцирях». Польские авторы сделали выводы, что это станет дополнительным стимулом для дальнейших заказов на российское оружие. Поставки ЗРПК из России были поставлены под сомнение после того, как «Панцири» пострадали во время конфликтов в Сирии и в Ливии.

При этом, как пишет Defence24, в своих оценках россияне, похоже, полностью игнорируют информацию, которая поступает в основном из Сирии и Ливии, о неудовлетворительной эффективности «Панциря» в борьбе с беспилотниками и высокоточными боеприпасами.

Ещё одной проблемой комплекса называют РЛС, из-за которой ЗРПК неспособен действовать против низколетящих маневрирующих ракет, например израильских Delilah и французских Storm Shadow.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители