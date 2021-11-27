США захотели ограничить учения в Европе ради мира с Россией

Администрация президента США Джо Байдена может сократить количество военных учений на европейской территории для предотвращения конфронтации с Россией. Эта мера рассматривается на фоне «напряженности» на границе России и Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, у США есть два возможных варианта действий. Первый — администрация Байдена поможет Украине укрепить свою обороноспособность и увеличит поставки военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Это решение предусматривает ужесточение санкций против России.
Второй вариант — снижение риска конфронтации с РФ с помощью сокращения числа проводимых США военных учений в Европе. Как отмечает издание, Россия продолжает критиковать эти учения. Этот вариант предусматривает приостановку отправки военной помощи Украине.
23 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. По его словам, в ноябре российские военные засекли увеличение активности американских воздушных сил неподалеку от границ страны. В США тем временем обсуждают возможность отправки военного вооружения на Украину.