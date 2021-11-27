США захотели ограничить учения в Европе ради мира с Россией

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По информации издания, у США есть два возможных варианта действий. Первый — администрация Байдена поможет Украине укрепить свою обороноспособность и увеличит поставки военного оборудования, в частности, противовоздушных систем. Это решение предусматривает ужесточение санкций против России.

Второй вариант — снижение риска конфронтации с РФ с помощью сокращения числа проводимых США военных учений в Европе. Как отмечает издание, Россия продолжает критиковать эти учения. Этот вариант предусматривает приостановку отправки военной помощи Украине.