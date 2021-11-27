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Генштаб Британии: Россия опаснее исламских террористов

Елена Прошина
29 минут назад

Глава генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Россия — более серьезная угроза, чем насильственный экстремизм. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Генштаб Британии: Россия опаснее исламских террористов
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что возглавил армию Великобритании летом 2014 года, и в то время в правительстве страны велись споры о том, что представляет собой главную опасность — исламский терроризм или действия России. На тот момент исламский терроризм победил. Но как заявил Картер, в 2018 году семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало очевидно, что Россия — самая серьезная угроза для Великобритании.

Отмечается, что Картер не пояснил, какие именно угрозы он имеет в виду, и упомянул только действия России, который относятся к «серой зоне». Они предполагают использование «всех инструментов силы», но не приводят к прямому военному конфликту.

По информации издания, «угрозы, которые исходят от Китая и России», стали основным приоритетом правительства Великобритании в сфере безопасности, потеснив исламский терроризм.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за государственную измену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство.

Армия,Войска,Сергей Скрипаль,ГРУ,Daily Telegraph,РИА Новости,
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