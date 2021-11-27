Генштаб Британии: Россия опаснее исламских террористов

Начальник генерального штаба вооруженных Великобритании Ник Картер заявил в интервью газете Telegraph, что Россия представляет для Соединенного Королевства большую опасность, чем исламские террористы. Он отметил, что летом 2014 года, когда он возглавил генштаб, главной угрозой считались исламисты.
"Но потом в 2018 году семья Скрипалей подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьезной угрозой для нашей страны", - сказал Картер.
Глава генштаба объяснил, что речь идет о действиях Москвы в "серой зоне" с применением "всех инструментов силы".
Ранее Британская газета Daily Express на фоне обострения ситуации на Востоке Европы — европейские СМИ писали о маневрах российской армии на границе с Украиной — сравнила вооруженные силы России и Соединенного Королевства.