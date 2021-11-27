Генштаб Британии: Россия опаснее исламских террористов

Начальник генерального штаба вооруженных Великобритании Ник Картер заявил в интервью газете Telegraph, что Россия представляет для Соединенного Королевства большую опасность, чем исламские террористы. Он отметил, что летом 2014 года, когда он возглавил генштаб, главной угрозой считались исламисты.

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"Но потом в 2018 году семья Скрипалей подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьезной угрозой для нашей страны", - сказал Картер.

Глава генштаба объяснил, что речь идет о действиях Москвы в "серой зоне" с применением "всех инструментов силы".