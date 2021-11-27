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В США назвали проблему для «вторжения России» на Украину

Lenta.ru
14 минут назад

В США назвали проблему для «вторжения России» на Украину. Как рассказали опрошенные агентством Bloomberg аналитики, в случае «вторжения» России операция начнется не раньше января из-за погодных условий и плохого состояния дорог.

В США назвали проблему для «вторжения России» на Украину
Фото: ReutersReuters

Так, эксперт американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд Павел Фельгенгауэр рассказал, что в это время года наблюдается распутица (период, когда по дорогам невозможно проехать из-за грязи, — прим. "Ленты.ру"), «то есть грязь».

По его словам, в случае наступления РФ нужно будет по флангам обойти украинскую группировку в Донбассе, после чего закрепиться на занятых позициях.

«Чтобы добиться этого, танкам и прочей военной технике придется двигаться по чернозему, что сейчас не представляется возможным. Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят», — заявил он.

Также, по словам аналитика, России придется увеличить численность, чтобы добиться значительного преимущества (в два-три раза) над противником. По его мнению, еще не все необходимые части переброшены к украинской границе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на границе России и Украины не хуже, чем весной. Он сравнил текущую обстановку на границе двух государств с весенним периодом и отметил, что сейчас количество российских военных там меньше.
Армия,Войска,Павел Фельгенгауэр,Владимир Зеленский,Lenta.ru,
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